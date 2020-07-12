في عيدهم.. تعرف على رسل المسيح الـ12

احتفل الأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد، بعيد الرسل، مختتمين صومه الذي استمر لمدة 34 يوما هذا العام، فيما أقامت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، قداسات استثنائية بتلك المناسبة في كل إيبارشيات الكرازة المرقسية، بحضور 25 شخصا فقط، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعيد الرسل، هو تذكار استشهاد القديسين بطرس وبولس، حسب الاعتقاد المسيحي، ويختلف قداس العيد عن بقية القداسات من جهة وجود اللقان الذي يصنع فيه عقب صلاة رفع بخور باكر، حيث أن هناك ثلاثة لقانات في السنة، الأول في عيد الغطاس، والثاني في يوم خميس العهد، والثالث في عيد الرسل.

وبتلك المناسبة قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للأقباط، عبر مقطع فيديو قام بنشره المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتحدث البابا في الفيديو عن "بطرس وبولس" رسولي المسيح، وقال البابا: "كل عام وأنتم بخير، ربنا يبارك في خدمتكم، والله يحفظنا جميعا من الوباء المنتشر حاليا في العالم كله ويرفع الوباء والألم عن بلادنا الحبيبة وكنيستنا وعن كل إنسان في كل مكان".

ونشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أسماء تلاميذ (رسل) السيد المسيح، الأثنى عشر وهم:

1- أندراوس: أول رسول دعاه المسيح وهو من بيت صيدا

2- سمعان بطرس: أخو أندراوس ويعمل معه صيادا

3- فيلبس: صياد مع بطرس وأندراوس

4- يعقوب بن زبدي: صياد مع أندراوس وبطرس وفيلبس

5- يوحنا بن زبدي: صياد وهو الملقب بابن الرعد وأخو يعقوب

6- برثولماوس أو نثنائيل: صياد

7- يعقوب بن حلفى: يلقب بيَعْقُوبَ الصَّغِيرِ

8- يهوذا لَبَّاوس الملقب تَدَّاوس: أخو يعقوب بن حلفى وهو ليس يهوذا الإسخريوطي

9- متى العشار: من كفرناحوم في الجليل وكان عشار يجمع الجباية

10- توما: واسمه مشتق الاسم الآرامي توماس الذي يعني التَّوأم

11- سمعان القانوي: ويلقب أيضا بسمعان الغيور

12- يهوذا الإسخريوطي: الذي أسلم المسيح ثم انتحر وتم استبداله بمتياس.