"البيئة" تعدد مزايا تحويل السيارات للغاز الطبيعي: تلوث أقل.. وعمر أطول

قال مصدر بوزارة البيئة، إن التوجيه الرئاسي الذي صدر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التحول الكامل للسيارات من استخدام الوقود "البنزين والسولار" إلى استخدام الغاز الطبيعي، يأتي ضمن خطط الوزارة المقدمة نحو وقود أقل ضررا بالبيئة، إلى جانب المساهمة في الخطة الحكومية الأشمل بخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج.

وكشف المصدر لـ"الوطن"، أن الاتجاه لـ"الغاز الطبيعي" يُقلل انبعاثات غاز أول أكسيد الكربون بنسبة 86%، ويقلل من نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 21%، وكذلك انبعاثات الرصاص وغاز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء.

وحول الانبعاثات الاحتراقية الناتجة عن الغاز الطبيعي داخل السيارة، أوضح أن الغاز وقود نظيف ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين، (نحو 120 أوكتان)، والمحافظة على كفاءة زيوت التزييت وبالتالي تغييرها على فترات أطول بالإضافة للحفاظ على البوجيهات والأبلاتين والكوندنسر لفترة أطول وصيانة السيارة على مدى فترات زمنية أطول، تقليل نسبة الضوضاء والاهتزازات، وانعدام المكونات الملوثة والضارة بالصحة الناتجة من عادم السيارات.