"الوزراء": لأول مرة فحص السيارات سيكون آليا.. وسنتوسع به قريبا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن رئيس الوزراء تفقد اليوم المشروعات التنموية في الجيزة والتي استمرت 4 ساعات ونصف تقريبا، موضحا أن الجولة شملت عدة عناصر بدأت بزيارة إدارة مرور الجيزة في مدينة 6 أكتوبر.

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه من المقرر افتتاح إدارة المرور قريبا بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي للجولة التفقدية داخل المنشأة بعد تنفيذها وبدأ عملها بشكل جزئي ولكن لم تبدأ بعد في خدمة المواطنين.

وأشار إلى أن الإدارة الجديدة تقدم خدماتها بأحدث ما وصل إليه العالم في مجال تراخيص المرور، موضحا أن الفحص الفني للسيارات للدول الأكثر تقدما يجرى آليا ولكن في مصر كان يجرى بمجرد النظر ومعاينة المهندس من خلال الرؤية، لافتا إلى أن الإدارة الجديدة سيكون الفحص بها آليا وهذا تطور كبير ومهم وسيتم التوسع به الفترة المقبلة.