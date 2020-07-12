السيسي: مبناخدش مقابل من المواطن.. ولو بناخد الشقة إيجارها هيبقى 6 آلاف بالشهر

عقّب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كلمة عاصم الجزار وزير الإسكان قائلا: "اقفوا عند الرقم 1000 وحدة بـ600 مليون جنيه يعني الوحدة بـ600 ألف جنيه دون ثمن الأرض والمرافق، وده معناه إن الدولة المصرية بكل ظروفها بتدعم المواطنين وبتدي الشقة اللي بـ600 ألف جنيه لمواطن كان عايش في منطقة خطرة، والـ600 ألف دول لو اتحطوا في البنك بيجيبوا 9 آلاف جنيه في الشهر، مصر وقفت جنبك وطبطبت عليك ولا لأ، ووفرت حياة كريمة لهم".

وأضاف السيسي خلال حديثه بإحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "أنا مش بقول كدا من مفيش.. محدش بيجيب حاجة من جيبه، وبلدنا عملت كدا مع أهلها.. والميسور اللي ما أخدش الحمد لله إنه مش محتاج".

السيسي: يمكن في 2014 الشقة كانت بـ300 ألف قبل التعويم.. لكن النهاردة بنعملها في الظروف بتاعتنا

وتابع السيسي: "يمكن في 2014 الشقة دي كانت بـ300 ألف جنيه قبل التعويم ولكن النهاردة بنعملها في الظروف بتاعتنا.. مش من ولا حاجة بس بشاور على موضوعات صغيرة علشان تنتبهوا للي بنقدمه، والتمن اللي إحنا بناخده في الشقق ده هو حق الصيانة علشان نحافظ على الأسانسير اللي موجود وعلى الحالة الفنية اللي عليها المنشآت.. لكن إحنا مبناخدش مقابل من المواطن، ولو بناخد هتكون الشقة دي إيجارها 5 و6 آلاف جنيه في الشهر".