عاجل.. السيسي: متنسوش صور العشوائيات قبل التطوير.. ومتسمحوش تتكرر تاني

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "استحملنا من 2011 حجم التمدد اللي كان زيادة عن اللزوم، وكنا بنتكلم إننا عاوزين نوصل طريق الوفاء والأمل بطريق السويس وكل الطرق الل يبنتكلم عليها طبقا لخطة الدولة في شبكة الطرق القومية اللي تم تخطيطها تتعمل في مصر من 20 و30 سنة فاتت".

وأضاف السيسي خلال حديثه بإحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "علشان أشيل الأهالي من الأماكن ده محتاج 2000 وحدة علشان أفتح طريق 2 كيلو، ولما بنقول صلابة في الموقف ضد مخالفات البناء هو حماية وطن لأننا نسينا الصح".

وعقب الرئيس السيسي على مشاهد منطقة "سن العجوز"، قبل وبعد التطوير قائلا: "سيب الصورة دي نتفرج عليها شوية.. من فضلكو متنسوش الصور دي ومتسمحوش تتكرر تاني".