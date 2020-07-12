"لص بغداد" يحقق إيرادات 21 ألف جنيه أمس

حقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة الفنان محمد إمام، إيرادات بلغت 20 ألف و554 جنيهات، أمس، متفوقا على فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني، الذي حقق 20 ألف و472 جنيها.

ووفقا لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، فقد حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، 2913 جنيها، فيما حقق فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف 714 جنيها.

وحقق فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، وبطولة الفنان أحمد عز، 1039 جنيها، أما فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد، وبطولة الفنان كريم عبدالعزيز، فقد حصد 177 جنيه.