عاجل.. السيسي: الجراج اللي مش شغال هنعمله نزع ملكية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ قرار إيقاف تراخيص المباني نهائيًا ببعض مناطق القاهرة الكبرى تأخر 20 عامًا، "مكانش حد ليه يطلع ترخيص أكثر من 3 أو 4 أدوار طوال الـ30 سنة اللي فاتوا والجراجات ندي رخصة للجراج وميكونش مستخدم، والكلام ده مش هيحصل تاني.. الجراج اللي مش هيُستخدم الدولة هتاخده، وهنطلع قرارات نزع ملكية لكل الجراجات، واللي مش مستخدم هناخده نديه لناس تشغله".

الرئيس: وقف تراخيص البناء أمن قومي.. وكنا بنطول بالنا على الناس علشان يستوعبوا إننا في خطر

وأضاف السيسي، خلال حديثه باحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "لما جينا نعمل مدن جديدة والناس قالت هتعمل بلميارات طيب ما أنا دافع 50 مليار جنيه علشان أحسن القاهرة كل سنة، ولما وقفنا الترخيصات الخاصة بالبناء الموضوع ده أمن قومي ومصلحة وطنية، وكنا بنطول بالنا على الناس علشان يستوعبوا إنه في خطر حقيقي علينا، ومكن ندي ترخيصات في أماكن بس مش زي الأول".

السيسي: محدش قال الزحمة دي هنعمل فيها إيه.. ولما نتحرك تقولوا بنعمل كدا ليه

وتابع السيسي: "لازم نعمل إحكام للرخصة بين الدولة واللي هيبني المنشأة، ومينفعش يبني زي ما هو عاوز.. هو محدش توقف وقال إن الزحمة دي هنعمل فيها إيه.. ولا أنتو قاعدين تنتقدوا الزحمة وإنه الدولة مش عارفة تعمل فيها حاجة ولما نتحرك تقولوا بنعمل كدا ليه".