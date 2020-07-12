السيسي: هناك أماكن بالقاهرة لن يصدر لها تراخيص بناء مرة أخرى.. والله العظيم القرار ده متأخر 20 سنة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه خلال 6 سنوات تمّ إنفاق ما يقرب من 280 مليار جنيه من أجل تحسين حياة المواطنين بالقاهرة، "ولو كان تمّ إنشاء عاصمة من 20 و30 سنة وتمّ وضع الاستثمارات التي دي اللي هي 50 مليار جنيه في السنة لإستيعاب الناس كان الوضع هيختلف دلوقتي".

الرئيس: لو تمّ إنشاء عاصمة من 20 و30 سنة بالـ50 مليار جنيه "كان الوضع اختلف"

وأضاف السيسي، خلال حديثه باحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "حالة الفهم والوعي هو التحدي اللي لازم نخلي بالنا منه، ولما جينا ناخد قرار بناء المدن الجديدة الناس وقفت وقالت بتعمله ده ليه وكأنه أمر مش مطلوب وهو ناسي إني بصرف جوة القاهرة علشان أحسن حياته، وصرفنا 32 مليار جنيه في شرق القاهرة في شق طرق وكباري والمبلغ ده كبير جدا".

السيسي عن بناء المدن الجديدة: الناس قالت بتعمل ده ليه.. ناسيين إني بصرف جوة القاهرة

وتابع السيسي: "إحنا حاولنا نحسن حياة الناس في المنطقة دي ومزودناش شقة واحدة.. الدولة لازم تفكر وتحترم شعبها وشعبها يحترم فكرها.. متقولوش بتعملوا كدا ليه، إيه الحل وإيه البدائل.. عملنا إيقاف للبناء للرخص القائمة بالفعل أو الرخص اللي بيتم إصدارها.. ده مش كرهًا في الناس ولا تضييق عليهم ده بسبب أنه القاهرة ومحافظات كتيرة محتاجة مراجعة علشان الناس تعيش بشكل مناسب".

الرئيس: تراخيص الـ7 أدوار هتبقى دورين بس.. مش عافية لكن اللي وصلناله ده كفاية عليه

وشدد الرئيس: "في أماكن في القاهرة لن يصدر لها تراخيص بناء مرة أخرى ومن صدر له تراخيص واشتراطات المباني 7 أدوار هيبقوا دورين بس.. هي عافية يعني وقوة؟.. لأ الموضوع مش كدا.. إحنا لازم نحل المسألة واللي وصلناله ده كفاية عليه.. والله العظيم القرار ده متأخر 20 سنة".