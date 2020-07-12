إنشاء 2272 مشروعا بتكلفة 279.3 مليار جنيه خلال 6 سنوات بالقاهرة

قال خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه خلال الـ6 سنوات الماضية تم إنشاء 2272 مشروعا بتكلفة 279.3 مليار جنيه، حيث أن أهم الملفات التي وجه إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي تطوير المناطق العشوائية التي تمثل في القاهرة نسبة 29% من حجم العشوائيات على مستوى القاهرة، وكان بها 43 منطقة غير آمنة وتم إزالة 22 منطقة وجارٍ إزالة الباقي، ويتم تسكينهم بالكامل في نهاية عام 2020 ليصبح إجمالي ما تم تسكينه 40 ألف و618 أسرة.

وأضاف عبدالعال، خلال حديثه باحتفالية افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة، أن محافظة القاهرة بها 49 منطقة غير مخططة ومطلوب رفع كفاءتها والبنية الأساسية بها من مياه وصرف وكهرباء وتم تطوير 15 منطقة وجارٍ تطوير 34 منطقة.

وتابع، أنه تم تنفيذ إسكان بديل للعشوائيات حتى الآن في 7 مشروعات وجارٍ تنفيذ 6 مشروعات بحيث في نهاية عام 2020 سيكون 40 ألف 624 ونسب التنفيذ في المناطق الجاري التنفيذ فيه وصلت 90% وخلال شهر سنبدأ في التسكين.

وأكد أن الدولة المصرية شاركت في هذا ولكن كان هناك جهات أخرى مشاركة مثل صندوق تحيا مصر وصندوق تطوير العشوائيات للارتقاء بالمناطق العشوائية، وأن أكبر منطقتين تم إزالتهم منطقة المدابغ وماسبيرو، وكان التوجيه من الرئيس بأن المنطقتين نظرا لطبيعة هذه المناطق يتم تطويرهم بشكل يتناسب مع طبيعة المكان.

وتابع أن المشروع على مساحة 90 فدانا وهو عبارة عن مشروع فندقي، مطاعم، بازرات، أنشطة ترفيهية وثقافية، وعناصر المشروع تتناسب مع طبيعة المنطقة من الناحية التاريخية والإسلامية، وبالنسبة لمنطقة ماسبيرو فهي من أكبر المناطق التي تم إزالتها وعلى مساحة 70 فدانا بالشراكة بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية وأيضا سيكون هناك سكني، تجاري، سياحي، وفندقي للمشروع.