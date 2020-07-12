 محافظ الغربية يتابع أعمال الإنشاءات بمجزر حصة شبشير

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الإنشاءات الجارية بمجزر حصة شبشير "نصف الآلي"، بحضور الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطري، وحسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وإبراهيم فايد نائب رئيس مركز ومدينة طنطا.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه من المقرر الانتهاء من المجزر وافتتاحه بنهاية العام الجاري وفقا للاشتراطات المحددة هندسيًا وقانونيا، مشيرًا إلى أن تكلفة المجزر تقدر بـ 40 مليون جنيه، ويقع على مساحة 30 قيراطًا بواقع 2 عنبر للذبح، ويخدم أهالي مركزي طنطا والمحلة الكبرى، ويستوعب أكثر من 1680 رأسا يوميًا.