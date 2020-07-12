محافظ الغربية يوجه بتفعيل غرف الطوارىء بلجان الثانوي العام

تفقد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، لجان الثانوية العامة للوقوف على مدى الانضباط ومتابعة الحالة العامة وجاهزية اللجان داخل المدارس، والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في ظل تداعيات فيروس كورونا.

واطمأن محافظ الغربية على وصول أسئلة الامتحانات وحسن تأمين اللجان، منوها بأن هناك تنسيقا كاملا مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع أي تزاحم أو تكدس أمامها.

وعقب بدء الامتحانات، تابع محافظ الغربية انتظام سير العملية الامتحانية، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة طبيعية داخل اللجان.

كما وجه المحافظ باستمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية، وتذليل جميع العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.

كما يؤدي اليوم الأحد 34 ألفا و730 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحان الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب معهد المكفوفين بطنطا، ومقاييس المفاهيم (الفيزياء) لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بواقع 121 لجنة بنطاق المحافظة.