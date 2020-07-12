عبدالعال: مشروع الأسمرات تكلف 3.6 مليار جنيه ويتسع إلى 100 ألف نسمة

قال خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن مشروع الأسمرات مقام على مساحة 188 فدانا في المراحل الثلاثة، والمرحلة الثالثة بها 18 ألف و242 وحدة سكنية و425 عمارة بتكلفة 3.6 مليار بحيث أنها تتسع لـ100 ألف نسمة عند اكتمال المرحلة الثالثة.

وأضاف عبدالعال، خلال حديثه باحتفالية افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة، أن مشروع الأسمرات 1 به 176 عمارة والأسمرات 2 به 134 والأسمرات 3 به 124 عمارة بتكلفة 1.98% وعدد الوحدات السكنية 7304 وحدة سكنية، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق غير الآمنة سيتم نقل الأهالي منها إلى مشروع الأسمرات 3 خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن مشروع الأسمرات 3 والذي نتشرف اليوم بافتتاح الرئيس عبدالفتاح اليسسي له على مساحة 65 فدانا و124 عمارة و7304 وحدة سكنية سيتسع إلى 35 ألف نسمة، وجميع الوحدات السكنية في جميع المشروعات يتم فرشها بالكامل دون أن يتحمل المواطن أي عبء مالي، بالإضافة لوجود 2 أسانسير في كل عمارة.

وأكد أن هناك شركات صيانة لكل المشاريع من أهالي المنطقة لكي يحافظوا على هذا المكان، وكان هذا شرط التعاقد مع شركات الصيانة أن يتم تشغيل أبناء المشروع نفسه بالنسبة للصيانة والأمن والنظافة ووجود 4 مراكز صحية ستخدم 70 ألف منتفع، وعدد 2 مدارس إضافية بخلاف الـ3 مدارس الموجودين في الأسمرات 1 و2 للتعليم الأساسي والصناعي، وأكبر مدينة رياضية متكاملة موجودة في المناطق العشوائية وبها 9 ملاعب، 2 حمام سباحة، مبنى اجتماعي، 2 كافيتريا، 5 حضانات بالإضافة لـ8 حضانات في المرحلة الأولي والثانية، مخبز به 6 خطوط إنتاج وينتج 250 ألف رغيف يوميا، وهو كافٍ لخدمة المراحل الثلاثة والمناطق المجاورة في منطقة المقطم.

واستكمل، أن هناك 6 منافذ لبيع السلع الغذائية، و10 منافذ صغيرة لبيع المخبوزات، ومسجد وكنيسة، مؤكدا أن أهالي الأسمرات تفوقوا في الأنشطة الرياضية ومحو الأمية ووجدنا فرص عمل بإنشاء 13 مشروع صغير أتاحوا الفرصة حتى الآن لـ 1575 من أهالينا وفي المرحلة القادمة في الأسمرات 3 سيتم التوسع في المشروعات الصغيرة وكلهم من أهالي الأسمرات.