"أطباء الدقهلية": سنحرك دعاوى تعويض ضد "عجينة" بعد رفض رفع الحصانة عنه

أعلن الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، الاتفاق على قيام الأطباء كل على حده بتحريك دعوى تعويض مناسب ضد النائب إلهامي عجينة، بسبب ما بدر منه في حقهم.

وأوضح أن النقابة ستنضم لمحركي الدعاوى، وسيُكلف الفريق القانوني للنقابة بتحريكها والسير فيها، مشيرًا إلى أن الدعاوى المدنية لا تستوجب طلب رفع الحصانة.

جاء ذلك عقب مناقشه الخطوات القانونية التي سيتم اتخاذها ضد النائب، بحضور الدكتور صابر مشالي مدير مستشفى شربين المركزي، وقيادات المستشفى، بعد رفض البرلمان رفع الحصانة عن نائب بلقاس إلهامي عجينة لما بدر منه تجاه أطباء المستشفى.

وقال "الشحات"، إنه تم الاتفاق على المضي قدمًا في استكمال الخطوات القانونية التي بدأت ضد النائب، موضحًا أنه يحق للأطباء الذين سبهم النائب وقذفهم إقامة جنحة مباشرة بتلك الوقائع، ويتبع ذلك حقهم كمدعيين مدنيين بطلب رفع الحصانة عن النائب مرة أخرى.

وأوضح أن النقابة ستتقدم مع الأطباء محركي الدعوة بطلب جديد لرئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب، بصفتهم مدعين بالحق المدني هذه المرة.

وأكد نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء بالدقهلية لن تتوانى عن حماية أبناءها، والدفاع عنهم أينما كانوا، وضد أى فرد ينتهك حقوقهم وحريتهم في أداء عملهم.