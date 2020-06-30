بروتوكول تعاون بين كلية طب المنصورة ونقابة أطباء الدقهلية

وقعت نقابة الأطباء بالدقهلية، بروتوكول تعاون اليوم، مع كلية الطب بجامعة المنصورة، لتدريب الأطباء على عمل التقارير الطبية ولمساعدتهم في التحقيقات الإدارية والقضائية.

حضر التوقيع عن كلية الطب الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد الكلية، بتفويض من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وعن نقابة الأطباء الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية وبحضور الدكتورة سحر الدكروري رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكي، والدكتور عماد فكري، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.

وقال الدكتور أسامة الشحات، إن البروتوكول تم إعداده لدعم الأطباء على مستوى الجمهورية وليس في محافظة الدقهلية فقط، موجهًا الشكر إلى رئيس الجامعة وعميدة الكلية وقسم الطب الشرعي والمجموعة القانونية بنقابة أطباء الدقهلية على تجهيز وإعداد البروتوكول.

وأضاف د. الشحات، أن هذه الخطوة تحافظ على حقوق الأطباء وتحميهم من الدخول في إجراءات إدارية وقضائية.

وقالت الدكتورة سحر الدكروري، إنه جرى إنشاء المركز منذ 5 سنوات واعتمدت لائحته المالية منذ 4 سنوات وجرى العمل به على مدارهذه الفترة، وكان العمل به يشمل جميع القضايا الطبية الشرعية مثل ( قضايا الإهمال وإثبات النسب وتحاليل المخدرات وغيرها)، مشيرة إلى أن بروتوكول التعاون بين المركز ونقابة أطباء الدقهلية خطوة مثمرة لخدمة الأطباء على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور عماد فكري، أستاذ الطب الشرعي، أن البروتوكول يتضمن تقديم مركز الاستشارات الطبية الشرعية التابع لقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة، الدعم الفني والمساندة القانونية للأطباء فى قضايا المسئولية الطبية المنظورة أمام جهات التحقيق والمحاكمة.