أطباء الدقهلية تطالب بتشريع لحمايتهم بعد رفض رفع الحصانة عن "عجينة"

أعلن مجلس نقابة أطباء الدقهلية، اليوم، استكمال طريق الدفاع عن الأطباء ومخاطبة مجلس النواب بسن تشريع يحمي المستشفيات، بعد رفض البرلمان أمس رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، في واقعة مستشفى شربين المركزي.

ووجه مجلس النقابة الشكر لكل من سانده بداية من النائب العام، والمحامي العام بالمنصورة ورئيس مجلس النواب، مشددا على أنه لن يتوانى في حماية أبنائه والدفاع عنهم.

وأضاف المجلس في بيان صادر عنه "نتوجه بالشكر والعرفان للمستشار حمادة الصاوي النائب العام وأعضاء النيابة العامة ونخص المستشار خالد ممدوح خضر المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، على ما بذلته النيابة العامة من جهد في سماع شكوى النقابة والأطباء وعند التأكد من جدية الشكوى تقدمت النيابة العامة بطلب لرفع الحصانة عن النائب لاستدعائه والتحقيق معه".

وتابع: "نشكر أيضا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والذي أصر على بيان الحقيقة للرأي العام وإعلاء كلمة القانون بأن ما فعله النائب خطأ قانوني من ذهاب لمستشفى شربين، والتأكيد على أنه ليس من حق النائب التفتيش على المستشفيات، وأن آليات الرقابة مختلفة وكذا واقعة التصوير غير القانونية الذي أكد عدم قانونيتها، وطلبه من النائب الاعتذار عما بدر منه من أخطاء ترقى لمستوى الجريمة في حق الأطباء، خصوصا بعد رفض اللجنة التشريعية بمجلس النواب طلب رفع الحصانة لعدم استكمال الشكل".