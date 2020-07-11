الأوقاف تفتتح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب

افتتحت وزارة الأوقاف، مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) تحت إشراف واعظات الأوقاف، وبعد إجراءات التعقيم والنظافة التي سبقت الافتتاح، بحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، والدكتور صبري غياتي مدير عام شؤون القرآن الكريم.

وحرصت السيدات اللآئي حضرن الصلاة بحسب بيان الوزارة، على الالتزام الكامل بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، التي من أهمها: الوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وأكدت الوزارة، على جميع قاصدات المسجد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية التي وضعتها الوزارة حرصا على سلامة الجميع وحتى نتمكن من مواصلة الفتح بإذن الله تعالى.