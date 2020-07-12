"الخولي": المشروعات التنموية فى شمال سيناء لم تتوقف بسبب كورونا

قال اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، إن المشروعات التنموية بالمحافظة، مستمرة ولم تتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات المعنية، أن شمال سيناء من أقل المحافظات تاثرًا بفيروس كورونا المستجد.

وأشار "الخولي" إلى تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي والتجمعات التنموية والطرق وغيرها من القطاعات المختلفة.

وأضاف أن معظم القطاعات لم تتاثر بسبب تفشي فيروس كورونا في شمال سيناء، باستثناء قطاعي العمالة غير المنتظمة وأصحاب المقاهي والكافيهات.

واستعرض "الخولي" القانون رقم 24 لسنة 2020 والخاص ببعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، أن الضرائب العقارية بشمال سيناء يجري تحصيلها مرتين سنويًا، وأن نسبة التحصيل تصل إلى 85% سنويًا، حيث أن المبلغ المستهدف من التحصيل يبلغ 12 مليون جنيه سنويًا.