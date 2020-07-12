صبحي: دعمنا القطاع الشبابي بمواردنا الذاتية بمليار و600 مليون جنيه

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مشاركتنا مع القطاع الخاص والإدارة الاقتصادية والتفكير في كيفية تغطية تكاليف ما نديره والإدارة الاستثمارية والدخول بالمنتج الرياضي المصري إلى عالم الاستثمار المحلي والخارجي هو ما جعلنا نضع في الحسبان كيفية أن تكون العوائد تضخ في مراكز الشباب سلسلة أفرع مراكز شباب الجزيرة؛ وهي طبقة أخرى نحاول تعميمها وأيضا مراكز التنمية الشبابية والرياضية وتطوير الاستادات على مستوى المحافظات ومشروع النادي الاستثماري.

وأضاف صبحي، خلال حديثه باحتفالية افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة، أن يتم العمل أيضا على تطوير المدن الشبابية ومراكز التعليم المدني وبيوت ومنتديات الشباب، لافتا إلى أننا نستطيع القول أننا نمتلك بنية أساسية رياضية بلغت 10025 من الوحدات الشبابية الرياضية وأعداد من الأندية الرياضية والمراكز التنموية الشبابية الرياضية التي تحقق أهدافنا وتتكامل مع كل أعمال الحكومة المصرية والتي نطورها في قطاعات مختلفة بشكل كبير.

وتابع، أن الوزارة خلال العاميين الماضيين استطعنا من خلال مواردنا الذاتية أن نغطي تكاليفنا ونصرف وندعم القطاع الشبابي والرياضي من الموارد الذاتية بمبلغ مليار و600 مليون جنيه ونجحنا أيضا من خلال الدعم الحكومي أن ننجز استثماراتنا وأعمالنا الخدمية بـ7 مليارات و669 مليون جنيه خلال العامين من 2018 وحتى 2020.