"الوفد" يستقر على 6 مرشحين في قائمة الشيوخ.. ويستهدف 20 مقعدا فرديا

قالت مصادر بحزب الوفد، إن الحزب حتى الآن استقر على الدفع بـ6 مرشحين داخل القائمة الوطنية الموحدة التي يرعاها حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات الشيوخ وتضم 15 حزبا، لافتة إلى أن "الوفد"، يجري حاليا مفاوضات مع الأحزاب الأخرى من أجل زيادة عدد مرشحيه إلى 10 مرشحين داخل القائمة.

وكشفت المصادر، لـ"الوطن"، أسماء المرشحين الذين استقر عليهم الحزب على رأسهم ياسر الهضيبي، نائب رئيس الوفد، وحازم الجندي، مساعد رئيس الحزب، وطارق التهامي، عضو الهيئة العليا للحزب، وطارق عبدالعزيز، وسعيد ضيف الله.

وعقب المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن أعداد مرشحي الحزب النهائية في انتخابات الشيوخ حتى لم تحدد بشكل نهائي حتى الآن، لكننا سندفع بمرشحين من ذوي الكفاءة والخبرة نظرًا لطبيعة الشيوخ الخاصة، وسيكون هذا في القائمة الموحدة وكذلك على المقاعد الفردية ونستهدف الحصول منها ما بين 20 إلى 25 مقعدا.