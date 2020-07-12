فيديو.. السيسي يتفقد "الأسمرات 3" ويشيد بالملاعب الرياضية: حاجة حلوة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حي الأسمرات بمرحلته الثالثة، ورافقه رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.

وفي الجزء الخاص بالملاعب رافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وشرح له تفاصيل الملاعب الرياضية، ونالت الملاعب الرياضية استحسان الرئيس السيسي وأشاد بها.

وقال الرئيس: "دي هتبقى متنفس ليهم وهتلاقي في الولاد دي مواهب كتيرة.. حاجة حلوة وربنا يوفقكم".

وشدد الرئيس على ضرورة اتخاذ احتياطات الأمن للأطفال في حمامات السباحة، وأكد له وزير الشباب على أن كل الإجراءات تمت مراعاتها.

وسأل الرئيس السيسي وزير الشباب: "مش عاوز دعم لو عاوز دعم قول"، ورد وزير الشباب: "لأ يافندم مش عاوز.. لو عاوز هقول".