السيسي يوجه بإزالة المواقف الكبرى وإنشاء جراجات تحت الأرض بالقاهرة والإسكندرية: عاوز تصوّر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظي القاهرة والإسكندرية بمراجعة الأماكن اللي فيها مواقف "عاوز تصوّر لإزالة المواقف ويكون تحتها دور أو دورين تحت الأرض، ومواقف النقل العام بالقاهرة يتم تنسيقها مع الجهات المختصة".

الرئيس: عاوز تصوّر يليق بتاريخ سانت كاترين.. "خدوا وقتكم والهيئة الهندسية تدخل"

وأضاف السيسي، خلال حديثه باحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "مدينة سانت كاترين تاريخية وتجلى الله سبحانه وتعالى على مصر وسيناء، وعاوز تصور للمدينة دي يليق بالحدث، وخدوا وقتكوا في الموضوع ده والهيئة الهندسية تحاول تدخل في الموضوع ده".