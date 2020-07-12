16 حالة غش بالموبايل في كفر الشيخ.. ونقل 13 طالبا للمستشفى

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، 16 حالة غش باستخدام سماعة الموبايل، منهم 4 محاضر بمدرسة التجارة بنين، و8 حالات غش لطالبات بمدرسة مصطفى سمير بدوي، وحالة بمدرسة صالح الشرنوبي، و3 حالات غش بمدرسة السلام الابتدائية، كما مزق طالب ورقة زميله بمدرسة الحامول وجرى تحرير محضر بالواقعة .

كما رصدت غرفة العمليات، نقل 13 مصابا بالإسعاف من بينها حالات تشنج، وانهيار، وتوتر، وإغماء، وارتفاع بدرجات الحرارة.

وذكرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن غرف عمليات المديرية لم تتلق شكاوى من الطلاب بشأن امتحاني الكيمياء والجغرافيا.

وأدى 18 ألفا و741 طالبا وطالبة امتحاني الكيمياء والجغرافيا، وتغيب عن أداء الامتحان 286 طالبا وطالبة.