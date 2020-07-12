محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان "الثانوية" للاطمئنان على سير الامتحانات

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عددًا من لجان الثانوية العامة، للاطمئنان على سير الامتحانات، وللتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، حفاظًا على الصحة العامة للطلاب والملاحظين.

وتفقد المحافظ، مدرسة شهيد السلام الثانوية وتضم 18 لجنة، والزهور للغات 12 لجنة، وسيدي جمال الإبتدائية 16 لجنة، فضلاً عن مدرستي سخا الابتدائية، والثانوية، مؤكدًا انتظام سير اللجان، وتوفير المناخ المناسب لسير الامتحانات.

وأشار إلى استمرار المتابعة مع غرف العمليات بالمحافظة، لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكدًا حرصه على متابعة العملية التعليمية والإمتحانات بكافة مدارس المحافظة.

ووجه "نور الدين"، بتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، والإلتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية، وتوفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين، حفاظًا على سلامتهم.

وأشاد المحافظ، بدور مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية، وجهودهم المبذولة في أداء عملهم بلجان امتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.

ويؤدي الطلاب اختبار مادة الكيمياء لطلاب قسم علمي علوم، ومادة الجغرافيا لطلاب القسم الأدبي.