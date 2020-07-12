بعد تصريحات "السيسي".. التحويل من البنزين للغاز يوفر من 50% إلى 60%

خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، لعدد من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3"، قال إنه يجب وضع خطة "لبدء ترخيص السيارات التي تعمل بالغاز فقط".

وقال اللواء حسين مصطفى خبير السيارات لـ"الوطن" إن هذا القرار يوفر على الدولة مليارات الجنيهات، لأنها تستهلك سنويا 80 مليون طنا فى السنة، 35 مليون طن مشتقات بترولية و45 مليون طن غاز. كما أنه يتم استيراد 40% من مشتقاتها.

وقال أيضا إن استيراد بنزين 80 فقط يكلف الدولة 10 مليارات جنيه فى السنة، ويوفر هذا القرار على الدولة مليارات الجنيهات، لأن تكلفة مليون وحدة حرارية من البنزين 14 دولارا، بينما تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز 3 دولارات.

أما المواطن فسيستفيد من توفير الوقود من 50: 60%، وزيادة كفاءة المحرك بنسبة 10%، لأن رقم أوكتان الغاز 120، وهذا يعنى أنه أقوى من البنزين، ويرفع من عمر المحرك 20%.

وأضاف أن الغاز يقلل من انبعاثات اول أكسيد الكربون بنسبة 86%، وثانى أكسيد الكربون 21%، وأن الدولة ستدعم التحويل إلى الغاز بقرض حسن طويل الأمد عند تطبيقه، معلقا "عند اتخاذ هذا القرار سيتم دراسته عن طريق أجهزة فنية عديدة، وغيرها من الأجهزة، لاتخاذ قرار يناسب جميع السيارات والفئات".