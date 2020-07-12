"إمتى يخلص؟".. سؤال الرئيس السيسي للاطمئنان على موعد افتتاح المشاريع

"إمتى يخلص ده؟" سؤال متكرر اعتاد الرئيس عبد الفتاح السيسي طرحه على المسؤولين في احتفاليات افتتاح لمشاريع مختلفة، يحاول خلال الوقوف على موعد محدد لتسليم مشروع ما، حرصًا منه على إنجاز وبناء أكبر عدد ممكن من المشاريع الجديدة والوحدات السكنية والمناطق صناعية في المجتمعات العمرانية الجديدة وطرح المناطق الصناعية للمستثمرين برخصتها.

السؤال عن موعد تسليم المشاريع اعتاد الرئيس السيسي تكراره في مناسبات مختلفة آخرها اليوم بتوجيه سؤال للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان حول موعد الانتهاء من تطوير منطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة.

من قبل، تكرر سؤال الرئيس السيسي لعدد من المسؤولين أبرزهم المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان حول سبب تأخر تسليم بعض المشاريع مطالبًا إياهم بتحديد موعد زمني للانتهاء منها.

في فبراير 2019، وجه الرئيس سؤالا للمهندس كامل الوزير بكلمته المتكررة"إمتى يا كامل"، استفسر فيه عن سبب عدم انتهاء أعمال المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر،خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.

وقال الرئيس السيسي: "يا كامل إحنا قولنا هنمد طريق خدمة المحاجر، مضيفا هما 5 كيلو وهذا المحور لابد أن يكتمل".

سأل عن موعد تسليم المرحلة الأولى من مشروع مدينة رشيد

في مايو الماضي، وخلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 3"، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق المجتمعية، بتحديد موعد لتسليم المرحلة الأولى من مشروع مدينة رشيد، ليرد وزير الإسكان: "إن شاء الله خلال شهر يونيو 2021 سيتم افتتاحها"، ورد الرئيس السيسي قائلًا: "تمام.. عاوزينها زي المرحلة الأولى من العلمين والمنصورة".

وبعدها، تراجع وزير الإسكان قائلا: "يا ريس لو عاوزها تبقى مرحلة أولى متكاملة زي العلمين والمنصورة استأذن من حضرتك سنتين"، فيما أعرب السيسي عن موافقته موجهًا حديثة لأهل رشيد: "إحنا عاوزين نبني حاجة تليق بيكم، اللي عاوز يشتري شقة ممكن يستنى سنة أو اثنين، هنعمل حاجة تليق بكم".

سأل عن تأخير الانتهاء من افتتاح محور المحمودية

في الاحتفالية نفسها، عاتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء أحمد العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، بسبب تأخر تسليم محور المحمودية، قائلًا: "محور المحمودية أنت متأخر فيه، كان المفروض يتم افتتاحه منتصف العام الماضي، بس ربنا يوفقكم، وبلاش تزنقوا نفسكم بتوقيتات".

السؤال نفسه تكرر قبل عامين تقريبا، وتحديدا في ديسمبر 2018، خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، حين سأل الرئيس عن موعد موعد افتتاح مشروع الـ"1000 بيت زراعي"، بقاعدة محمد نجيب، موجهًا سؤالاً إلى اللواء محمد عبدالحي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، قائلا: "لسه المشروع ده لم يتم افتتاحه؟" وبدوره رد اللواء محمد عبدالحي، أنه سيتم الانتهاء منه خلال هذا الشهر.

طالب بسرعة الانتهاء من مشروع الـ1000 بيت زراعي

وطالب السيسي بسرعة الانتهاء من المشروع، حيث أنه كان من المقرر الانتهاء منه قبل عشرة أشهر من تاريخ يوم الاحتفالية، مشددا على أن العاملين بالشركات الوطنية عليهم التيقن أنهم يساهمون في إنشاء شيئا كبيرا.

وفي افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بالسويس، استوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، أثناء حديثه في افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2، للاستفسار عن بعض الأعمال المتاخرة حتى الآن في شرق القناة، قائلا: "استنى يا إيهاب".

وقال رئيس الهيئة ردا على الرئيس السيسي، قائلا إن القوات المسلحة تبذل أقصى جهدها للانتهاء من جميع الأعمال في أقصى توقيت ممكن.