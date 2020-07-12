وزير الشباب: حققنا 15 مليون جنيه دخلا من شركات الخدمات الرياضية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن القيمة الاستثمارية لشركات مزاولة أعمال الخدمة الرياضية حققت 15 مليون جنيه دخل مباشر لشركات الخدمات الرياضية ورأس مال مصدر من هذه الشركات 2 مليار و82 مليون جنيه، والتي ستعمل في القطاع الرياضي.

ولفت إلى أن القطاع الخاص في الأندية الصحية من خلال دراساتنا وتقرير الجمعية الدولية للصحة والأندية عام 2020 في مصر بلغ 7 مليارات و134 مليون جنيه حجم استثمار الأندية الصحية في مصر وهو ما يحقق الشكل الرسمي من عضويات مليون عضوية.

وأضاف صبحي، خلال حديثه باحتفالية افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة، أن العوائد غير المباشرة في تنمية السياحة من خلال الأحداث الرياضية التي أقمناها خلال العاميين الماضيين حققت مليار جنيه من الخدمات السياحية.

وأكد أن القطاعين سواء الخاص أو الحكومي عملنا على قطاع استثماري قدرة 26 مليار و466 للقطاعين، وهذا ليس فقط كل المنتج الرياضي ومازلنا نبحث قطاعات أخرى وسنضعها في المنظومة الرسمية مثل عقود اللاعبين، وحقوق استضافة الأحداث الرياضية، وخدمة الإعلام والصحافة الرياضية، وحقوق الرعاية، وتجارة المستلزمات، والصناعات الرياضية، وحقوق البث التليفزيوني، وصناعات الألعاب الرياضية والالكترونية.