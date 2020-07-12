تحرير 5 محاضر لمقاهي مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بعودة بعض الأنشطة مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وشنت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة مكبرة على المقاهي للتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفحص موقف المقاهي من حيث التراخيص اللازمة.

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات لغلق المقاهي والكافيهات التي تُدار بدون تراخيص، والمخالفة لقرارات الدولة من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية.

من جانبه، قال العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، إن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر خلال المرور على عدد من المقاهي بحي وسط المدينة، وذلك لمخالفة التعليمات الصادرة عن الدولة بعودة فتح المقاهي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة للتعدي على حرم الطريق.