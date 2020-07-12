تحرير 5 محاضر لمقاهي مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمنيا

تحرير 5 محاضر لمقاهي مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
05:32 م | الأحد 12 يوليو 2020
تواصل الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بعودة بعض الأنشطة مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.
وشنت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة مكبرة على المقاهي للتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفحص موقف المقاهي من حيث التراخيص اللازمة.
وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات لغلق المقاهي والكافيهات التي تُدار بدون تراخيص، والمخالفة لقرارات الدولة من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية.
من جانبه، قال العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، إن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر خلال المرور على عدد من المقاهي بحي وسط المدينة، وذلك لمخالفة التعليمات الصادرة عن الدولة بعودة فتح المقاهي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة للتعدي على حرم الطريق.