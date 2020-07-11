5 مرشحين يقدمون أوراقهم لخوض انتخابات "الشيوخ" عن مستقبل وطن المنيا

قدم 5 مرشحين محتملين لمجلس الشيوخ أوراق ترشحهم لخوض الانتخابات بمحكمة المنيا الإبتدائية، عن حزب مستقبل وطن عن المقاعد الفردية.

وضمت قائمة مرشحي الحزب زين العابدين أحمد محمد إبراهيم رقم 1 رمز القلم، ومحمد عبد الحفيظ صالح رقم 2 رمز الكتاب، وطارق حسن محمد حسن رقم 3 رمز سنبلة القمح، ومعتز أحمد صفوت أبو زيد رقم 4 رمز المسدس، وأشرف حسين عشيرى محمد رقم 5 رمز قناة السويس.

ورافق المرشحين أثناء التقدم بأوراق ترشحهم أمين عام الحزب بالمحافظة عمرو غلاب، ووليد عبد القوى أمين مساعد التنظيم، طارق فودة أمين الشئون القانونية، وحسام زيدان أمين إعلام المحافظة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من اليوم السبت حتى السبت 18 يوليو الجاري من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ما عدا الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية، وستجري الانتخابات للمصريين بالخارح يومى 8 و9 أغسطس وفى الداخل 11 و12 من نفس الشهر.