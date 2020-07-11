المنيا الثانية بين المحافظات استجابة لشكاوى المواطنين

احتلت محافظة المنيا المرتبة الثانية بين 10 محافظات هي الأكثر استجابة وتعاملًا مع شكاوى المواطنين، كما تصدرت جامعتها المركز السادس بين 10 جامعات في هذا السياق أيضًا.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إن المنظومة استلمت 110 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يونيو 2020، تم الانتهاء من فحص ومراجعة وتوجيه 92 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، كما تم حفظ 14 ألف شكوى لأسباب تتعلق بالتكرار، أو عدم الاختصاص، أو عدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، أو زوال أسبابها، وجار استكمال فحص 4 آلاف شكوى وطلب، تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها.

وكانت أعلى المحافظات إنجازًا للشكاوى الموجهة لها خلال شهر يونيو هي كفر الشيخ، تلتها المنيا، ثم بورسعيد، والبحيرة، والسويس، والإسماعيلية، وأسيوط، والجيزة، والدقهلية.

وفيما يتعلق بأعلى الجامعات إنجازًا للشكاوى الموجهة لها، جاءت دمياط في المقدمة، تلتها المنوفية، ثمكفر الشيخ، ودمنهور، وبورسعيد، والمنيا، وبنها، وحلوان، والأزهر، وقناة السويس.

وكان اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، قد أشاد في مطلع العام الجاري، بجهود الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، مثمنًا ما بذله العاملون من جهد في التواصل مع المواطنين وحل شكواهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وتستقبل إدارة خدمة المواطنين الشكاوى على رقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، ومن خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي تقوم على معالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين، من خلال فريق تنفيذي تم اختياره بكل محافظة، وهو بمثابة غرفة عمليات دائمة يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليها أولًا بأول، ومتابعتها والتواصل مع أصحابها بما تم بصدد مشكلاتهم.