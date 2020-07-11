رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات "الحاسبات" و"الآداب"

أجرى الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا جولة تفقدية لمتابعة امتحانات الفرق النهائية بكليتي الحاسبات والمعلومات، والآداب، والتأكد من اتباع الطلاب والملاحظين والعاملين بالكليات من تطبيق الإجراءات الاحتراية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

تفقد رئيس الجامعة لجان امتحانات أقسام التاريخ والجغرافيا، وعلم النفس بكلية الآداب والتي يؤدي الامتحانات بهم 870 طالبًا وطالبة، ولجان امتحانات علوم الحاسب، ونظم المعلومات والتي يؤدي الامتحانات بها 122 طالبًا وطالبة، مشددًا على توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان لأداء امتحاناتهم، والحفاظ على هدوء اللجان، وتوفير عوامل التهوية بها، مع الالتزام بالتباعد المحدد بين الطلاب وبعضهم البعض للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وينظم فريق طلاب من أجل مصر بكليتي الآداب، ودار العلوم، دخول الطلاب من بوابات الجامعة الرئيسية، وبكلياتهم منعًا للتكدس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.