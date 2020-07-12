3 نائبات ومرشحة بـ"الشيوخ".. نساء يقتحمن الحياة السياسية في المنيا

على مدار تاريخ محافظة المنيا لم تخض أي وجوه نسائية انتخابات مجلس "الشورى" سابقا، "الشيوخ" حاليا، فكانت أول سيدة تفوز بمقعد برلماني هي فايزة الطهناوي في انتخابات عام 1995، وحينما جرى إقرار نظام "الكوتة" للسيدات، وظهرت وجوه نسائية أخرى في انتخابات 2010، أبرزها سلوى أبوالوفا بمركز مطاي، عضو نواب حاليا، إيمان عبدالحكيم، في مركز العدوة، ثم لحقت بهن سارة عثمان، وميرفت موسى، في آخر انتخابات جرت عام 2015، بنظام القوائم.

رشا أحمد مهدي.. أول سيدة تخوض انتخابات مجلس الشيوخ في تاريخ المحافظة التي تضم نحو 6 ملايين مواطن، وعدد المسجلين في جداول الانتخابات يتجاوز المليونين، وطبقا لقانون الشيوخ الجديد فإن نصيب المنيا في مقاعده 10، منها 5 للنظام الفردي الذي يشمل دائرة واحدة تضم جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، إضافة إلى 5 بنظام القوائم.

بدأت حياتها العملية بالتدريس داخل كلية التربية في جامعة المنيا، وحينما شاركت في العديد من الفعاليات سواء بداخل الحرم الجامعي أو خارجه أظهرت قدرات ومهارات متنوعة، رشحت لتولي منصب مقرر فرع المجلس القومي للمرآة بالمحافظة، ومن هنا صعد نجمها عندما أولت قضايا المراة أولوية كبيرة جعلتها في الصدارة، فعملت على إيصال صوتها لكل أرجاء المعمورة، ثم وقع عليها الاختيار؛ لتكون أول سيدة تترشح في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة "الشورى سابقا" عن حزب مستقبل وطن، والمقرر إجراؤها داخل البلاد يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل.

وانطلقت مهدي، في العمل العام والتطوعي من داخل المجلس القومي للمرأة في المنيا، ومن قبله من داخل محراب عملها بجامعة المنيا، فاقتحمت العديد من القرى والعزب والنجوع المنتشرة في المحافظة شرقا وغربا، شمالا وجنوبا.

وأجرى 10 مرشحين محتملين لمجلس الشيوخ الكشف الطبي، لاستكمال أوراق التقدم للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمحكمة المنيا الابتدائية، وقال مسؤول بالصحة إن الـ10 الذين أجروا الكشف الطبي هم "الدكتورة رشا أحمد مهدي، محمد محمود عمار، الدكتور أحمد أبو غنيمة، الدكتور زين الأطناوي، عمرو حسين حسن، محمد عبدالحفيظ، أشرف عشيري، طارق حسن، جابر خليفه، هشام إبراهيم".

ويسدد كل مرشح محتمل رسوم إجراء الكشف المقررة داخل مديرية الصحة والسكان ثم يتوجه إلى المستشفى؛ لإجراء التحليل الطبي الذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحا.

وتعقد الأحزاب السياسية اجتماعات مكثفة للتنسيق من أجل مساندة المرشحين الذين سيقع عليهم الاختيار لخوض معركة انتخابات الشيوخ داخل المحافظة.