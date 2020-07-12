التنمية المحلية: إعادة فتح كل الجراجات المغلقة أو المخالفة للترخيص

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن تعليمات وزارة التنمية المحلية واضحة للمحافظين وقيادات المحليات بشأن الجراجات، وهذا ما أكده اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تعليماته لسكرتيري عموم المحافظات بأن الدولة جادة في المواجهة الحاسمة لملف الجراجات المغلقة، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية وإعادة فتح كل الجراجات المغلقة أو المستغلة من أصحاب العقارات في أنشطة مخالفة لشروط الترخيص.

وأضاف قاسم لـ"الوطن" أن هناك تعليمات من الوزارة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسة والقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ وتسيير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أن الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات الإسكان أشار إلى أنه سيتم نزع ملكية الجراجات غير المستغلة.