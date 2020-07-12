تحرير 92 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية التموين في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ، على استمرار تكثيف الحملات التموينية على كافة القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة توفير كافة المواد الغذائية والتموينية وكافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 92 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق منها، 83 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين "خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم، عدم وجود ميزان، عدم وجود سجلات وقضايا اخري متنوعة"، بالإضافة لتحرير 9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين "بيع زائد عن المقررات التموينية، وجود منتجات بدون تاريخ صلاحية وقضايا أخرى متنوعة.