ضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر بمركز أبوقرقاص

حررت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، 12 مخالفة تموينية خلال عدد من الحملات اليومية التي تنظمها بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة والجهات المعنية.

وأوضح محمد حلمي رئيس المركز، أن الحملات التموينية حررت 12 مخالفة خلال مرورها على الأسواق، تنوعت بين مخالفات لمحلات تجارية بدون ترخيص، وضبط 40 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتصريف وتجميع سلع تموينية مدعمة.

وأضاف أن الحملات مرت على المخابز البلدية بهدف التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية، لرصد المخالفات واتخاذ اللازم مع المخالفين.