زفة على جمل.. كورونا يعيد طقوس الاحتفال بالزواج إلى الأربعينيات بالمنيا

احتفل عروسان بحفل زفافهما، من خلال ركوب جمل، والتجول به في شوارع مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، في مشهد نال استحسان وإعجاب المارة، وذلك بعد غلق قاعات الأفراح والمناسبات كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفوجئ أهالي شارع 26 يوليو في قلب مدينة ملوي بشاب وفتاة يرتديان ملابس الزفاف "عروسان"، ويركبان جملًا يجوب بهما الشوارع، ويلتف حولهما الأهل والأقارب والأصدقاء وهم يصفقون ويرددون الأغاني الشعبية، وظهرت حالة من الفرحه بين المواطنين للمشهد غير المألوف، وحرص سائقو سيارات الأجرة "التاكسي" علي تشغيل أصوات التنبيه أثناء مرور الموكب تعبيرًا عن مشاركة العروسين فرحتهما.

وقال أهالي ملوي، إن العروسين أعادا للأذهان ذكريات الزمن الجميل، بعدما أقدما على الاحتفال بزفافهما بهذه الطريقه بسبب غلق جميع قاعات الأفراح والمناسبات، مشيرين إلى أن هذه العادة كانت تتم في الماضي في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، إذ كانت الجمال هي الوسيلة الوحيدة المستخدمة في الاحتفال بالزفاف.

ونوهوا إلى أن التراث القديم الخاص بالأفراح أجمل بكثير من الأفكار الحديثة التى ينفذها الشباب بطريقة جنونية ومندفعة، تتسبب في وقوع حوادث تصادم تحول حفلات الزفاف إلى جنازات.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد قرر في منتصف شهر مارس الماضي، حظر إقامة أي تجمعات لأفراح أو احتفالات أو مناسبات أو سرادق عزاء أو اجتماعات أو ندوات سواء داخل قاعات احتفالات عامة أو خاصة أو بالشوارع على مستوى الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة لحين صدور أي تعليمات أخري، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.