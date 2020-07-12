"التنمية المحلية": ندرس وقف توصيل المرافق للوحدات المخالفة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك توجيهات من وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لكل قيادات المحليات من محافظين ونوابهم ورؤساء أحياء ومدن وقرى بضرورة الاستفادة من قوة الدفع التي أعطاها الرئيس السيسي للتصدى لمخالفات البناء، وذلك بتنفيذ القانون بكل حسم مع كل حالات التعدي لاسترداد حقوق الدولة.

وأضاف قاسم لـ"الوطن" أنه يوجد تنسيق بين الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات واسترداد كل شبر حدث تعدٍ عليه.

وأوضح أن توجيهات رئيس الدولة ورئيس الوزراء بالتعامل بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الكاملة لكل المخالفات الموجودة خاصة في ظل وجود قانون التصالح على مخالفات البناء.

وأشار إلى أنه يتم إحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية لردع المخالفين، مضيفا أنه سيتم إنشاء خط ساخن بالمحافظات لتلقي بلاغات المواطنين عن أعمال البناء المخالف بما يحقق الردع السريع والتعامل الفوري مع المخالفات، بالإضافة إلى دراسة وقف توصيل المرافق للوحدات المخالفة بما يحقق ضبط منظومة الأداء.

وأشار إلى أن باب التصالح مفتوح وعلى الجادين دفع قيمة جدية التصالح ومن يتخلف سيتم إزالة مخالفاته على الفور.