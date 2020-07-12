رئيس مدينة أبوقرقاص يتابع الخدمات الصحية بالمركز الطبي الشرقي

تفقد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز أبوقرقاص المركز الطبي الشرقي بالمدينة، لمتابعة الخدمات الطبية به وتجهيز العيادات الخارجية للتسهيل على المواطنين.

ورافق "حلمي" في جولته الدكتور رمزى عوض مدير الإدارة الصحية وعدد من الأطباء، حيث تفقد العيادات الخارجية الجديدة، وقسم الاستقبال، والصيدلية، ومنفذ صرف علاج فيرس كورونا.

والتقى رئيس المركز خلال جولته بالأطباء والتمريض والمرضى، واستمع إلى طلباتهم، ووجه بتيسير وتوفير كافة الاحتياجات الطبية، كما راجع كشوف النوبتجيات وأسماء الأطباء والعاملين الحاضرين والمتغيبين أثناء فترة العمل.

وأكد رئيس المركزعلى أعمال النظافة والتطهير والتعقيم المستمر، وتقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمواطنين وحسن معاملة المرضى، وقال إن هناك متابعة مستمرة لكافة الوحدات الصحية بكل قرية، للوقوف على أرض الواقع عن مدى توفير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.