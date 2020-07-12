فنادق الغردقة تستقبل 124 سائحا مجريا بعد انقطاع 3 أشهر

استقبلت فنادق مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، رحلة طيران قادمة من مدينة بودابست المجرية على متنها 124 سائحا، في أول رحلة سياحية للمدينة بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

استقبل مسؤولو مطار الغردقة وشركات السياحة المنظمة للرحلة، ركاب الطائرة بالهدايا التذكارية والورود، وسط تطبيق مجموعة من الإجراءات الوقائية على رأسها وضع علامات إجبارية تلزم الركاب والمسافرين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ووضع كاميرات حرارية للكشف على درجة الحرارة، بحسب تصريح دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر لـ"الوطن".