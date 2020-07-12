صور.. الغردقة تستقبل أول رحلة طيران على متنها 123 سائحا من بودابست

استقبلت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، أول رحلة طيران قادمة من العاصمة المجرية بودابست، على متنها 123 سائحا مجريًا، وذلك منذ استئناف مصر حركة السياحة الوافدة إليها اعتباراَ من أول يوليو الجاري.

شرم الشيخ والغردقة يستقبلان 48 رحلة طيران من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر منذ استئناف حركة الطيران

وأوضح ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنَّ هؤلاء السائحين سيقضون ما بين أسبوع وأسبوعين في خليج مكادي بمدينة الغردقة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة للمدينة وجوها الدافئ المشمس وشواطئها وأماكنها المفتوحة التي توفر مناخ صحي مثالي لهم.

واستقبلت المكاتب الداخلية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالمحافظة السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية لتعريفهم بصورة أكبر على مصر وحضارتها العريقة وأماكنها السياحية.

كما استقبلت اليوم أيضًا مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء 4 رحلات طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا.

يأتي ذلك استمرارًا لتواصل الرحلات السياحية الخارجية في توافدها إلى مصر، منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في الأول من شهر يوليو الجاري، حيث استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة حتى الآن 48 رحلة طيران من دول كل من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر.