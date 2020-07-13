بالأرقام.. تعرف على تطوير القرى وخدمات الصرف خلال 6 سنوات

قال الدكتور خالد قاسم،مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على رفع كفاءة عدد من الملفات، وأبرزها ملف تطوير القرية المصرية وتغطية الصرف الصحي لمساحات أكبر لخدمة المواطنين.

وأضاف دكتور قاسم لـ "الوطن"، أن وزارة التنمية المحلية بذلت مجهودا كبيرا منذ عام 2014، لتقديم خدمة أفضل للمواطن فى معظم الملفات والأرقام توضح ذلك.

650 قرية تم تطويرها

10.5 مليار جنيه تكلفة التطوير

13 مليون مواطن استفادوا من أعمال التطوير

106 قرى تم تنفيذ وصلات صرف بها

173 ألف وصلة صرف صحى منزلية

262 مليون جنيه تكلفة الوصلات

5.5 مليار جنيه أعمال تطوير للنقل العام

2 مليون مواطن يستفيد من خدمة النقل العام