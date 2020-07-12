النائب فايز بركات: مشروع الأسمرات عدالة اجتماعية لسكان العشوائيات

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن مشروع الأسمرات الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، يلخص مقولة واحدة وهى عدالة اجتماعية لسكان المناطق العشوائية، حيث كان الرئيس السيسي حريصا على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، ومن بينهم هذه الفئة التي ظلمت كثيرا في الماضي بسكنها مناطق العشوائيات.

وأشار النائب إلى هذا المشروع يعد من أهم المشروعات القومية لمواجهة العشوائيات ذات الخطورة الداهمة داخل العاصمة حيث يقام المشروع على مساحة 65 فدانا ويضم 124 عمارة مكونة من دور أرضى بالإضافة إلى 9 أدوار متكررة، وأن الرئيس السيسي اليوم أضاف صفحة مضيئة فى ملف تطوير العشوائيات الذى بدأه الرئيس السيسى منذ توليه المسؤولية قبل 6 سنوات، وكان همه الأول والأخير الحفاظ على حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.