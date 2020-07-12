ضمن الموجة 16.. إزالة 10 تعديات على أملاك الدولة بمرسى علم

تمكنت أجهزة مرسى علم، برئاسة اللواء واصف عدلي، من إزالة 10 حالات تعد على مساحة 1750 مترًا من أملاك الدولة، ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات بمدن المحافظة.

وشدد اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، على تنفيذ قرارات الإزالة على الجميع دون استثناء أو تمييز بين المواطنين، لاستعادة حق الشعب، وتأكيدًا لمبدأ سيادة القانون، وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأكد التصدي لمحاولات استغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

.