في زمن كورونا.. منظومة الشكاوى الإلكترونية بجامعة بنها أنجزت 96%

نجحت جامعة بنها في إنجاز نسبة 96% من الشكاوي الإلكترونية التي تلقتها ضمن منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة فى ظل ظروف فيروس كورونا.

وتلقت المنظومة 840 شكوى خلال الفترة الماضية، لتصبح الجامعة أعلى الجامعات إنجازا للشكاوى الموجهة لها والرد عليها.

وتستعرض "الوطن"، طرق تلقي الشكاوى علي المنظومة وكيفية التواصل مع الجامعة من خلالها

المنظومة الجديدة قامت على تحويل الشكاوى الورقية إلى إلكترونية منذ أبريل الماضى.

تم تطبيقها داخل 22 وحدة على مستوى الجامعة وكلياتها والمستشفيات والمدن الجامعية لضمان سهولة استقبال وتسجيل الشكاوى وسرعة الفحص والرد عليها بما يضمن توفير الوقت والجهد.

بعد تفعيل المنظومة تقرر وقف استقبال الشكاوى الورقية واستقبال الإلكترونية نظرا للظروف الحالية والاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، تحسبا لمنع وانتشارالعدوى وحفاظا على سلامة العاملين والمترددين على الجامعة.

تستقبل الشكاوى إلكترونيا على رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.

يذكر أن جامعة بنها تعد من أوائل الجامعات الحكومية، التي بدأت تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتفاعل والرد عليها بمعدل إنجاز تجاوز الـ 96%