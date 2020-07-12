قطع المرافق عن الأبراج المخالفة بمنطقة الغشام بالشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، منطقة الغشام بمدينة الزقازيق، لمعاينة الأبراج المخالفة التي سيتم إزالتها، واختيار الطريق الأنسب لتنفيذ أعمال الإزالة.

وشدد المحافظ علي رئيس مركز ومدينة الزقازيق بقطع المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغاز، عن أصحاب الأبراج المخالفة الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء طبقاً للقانون.

يذكر أن منطقه الغشام تتضمن 426 برجًا منها 45 مرخصًا وبدون مخالفات، فيما صدر لـ381 برجًا قرارات إزالة، وتقدم بالتصالح حتى الآن أصحاب 125 حالة.

وأكد المحافظ أنه لن يتم تنفيذ قرار الإزاله لأي برج مخالف يقوم أصحابه بالتقدم بطلبات للتصالح، بشرط أن تنطبق عليهم شروط التقنين.

كما قام محافظ الشرقية بجولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق للوقوف على مستوى النظافة ورفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، ووجه مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بشوارع المدينة وإحكام الرقابة والسيطرة على المواقف وسائقي سيارات الأجرة، وإلزامهم بالأماكن المخصصة لهم، وعدم السماح بإقامة مواقف عشوائية، لتحقيق السيولة المرورية وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.