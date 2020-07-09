دون إصابة بكورونا.. سائحون يغادرون البحر الأحمر بعد انتهاء إجازاتهم

بدأت، اليوم الخميس، عودة الرحلات السياحية الخارجية إلى بلادها بعد انتهائها بفنادق مدن البحر الأحمر، دون إصابة واحدة طوال فترة إقامتهم بمصر.

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إن عددًا من السائحين من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا في طريقهم إلى بلادهم، وذلك بعد قضائهم أسبوعًا علي شواطئ مدن البحر الأحمر الخلاب،ة واستمتاعهم بجوها الدافئ والمشمس.

فيما أشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إلى أن فنادق البحر الأحمر استقبلت 11 رحلة طيران قادمة من عدد من الدول على متنها أكثر من 1300 سائح دون تسجيل أي إصابة، سواء بين المغادرين أو الموجودين حاليا بمصر ولم يغادروا بعد.