إسكان النواب تفجر مفاجأة عن الإيجار القديم: لا يوجد قانون على أجندتنا

نفت لجنة الإسكان بمجلس النواب، وجود أي تعديلات لقانون الإيجار القديم على أجندة البرلمان خلال المرحلة الحالية، وذلك مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الحالي خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، قال النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مشروع قانون بشأن الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان، وبالتالي لا جدوى على الإطلاق من الحديث عن الإيجار القديم في هذه المرحلة طالما لا يوجد تعديلات عليه مطروحة أمام اللجنة.

وأضح الحصي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن دور الانعقاد والفصل التشريعي الحالي للبرلمان قارب على الانتهاء، وبالتالي لا يوجد أي تشريعات خاصة بالإيجار القديم على أجندة البرلمان حاليا، مشيرا إلى أن أي نائب يتحدث عن تشريع تقدم به هو من يسأل عنه وليس اللجنة طالما لم يحال إليها.