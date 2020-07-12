توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حرارة وشبورة ورياح معتدلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة في الفترة من 13إلى 15يوليو الحالي.

إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتل ليلًا على كليهما.

وبالنسبة لحالة الرياح يتوقع الخبراء أن يكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة:

طقس الاثنين 13 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 28.

طقس الثلاثاء 14 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 28.

طقس الأربعاء 15يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.