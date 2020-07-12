وزير البترول الأسبق عن "إحلال السيارات": الرئيس فكر خارج الصندوق

قال الدكتور أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عدم قبول ترخيص السيارات التي لا تعمل بالغاز الطبيعي، مبادرة رائعة وفيها تفكير خارج الصندوق، مشيرًا إلى أهمية استعماله بدلًا من البنزين والسولار بسبب زيادة تكلفتهما.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "Dmc"، أنه لو جرى استبدال البنزين أو السولار بالغاز الطبيعي في السيارات، فإنها ستوفر على الدولة والمواطن نصف التكلفة، موضحًا أن الدولة تستورد كميات كبيرة جدًا من الوقود البترولي.

وتابع وزير البترول الأسبق: "يجب وجود آلية للتغيير، تتم من خلال تعديل المواطن لدوارة سيارته وجعله تعمل بالغاز الطبيعي، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيؤدي إلى التوسع في إنشاء محطات الشحن الغاز، وهو ما سيؤدي إلى انفراجة كبيرة، وسيتم تنفيذ هذا التحويل من خلال التقسيط دون فوائد".