حظك اليوم الاثنين 13-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور مثقف جدًا، ويحب القراءة في الشعر والأدب والفنون، كما أنّه يحب الطبيعة والخضرة والنباتات.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وما زال الفلك يطالبك بعدم الإعلان عن أفكارك وخططك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تميل نحو الانعزال عمن حولك وقد يسبب ذلك شعورا بالأذى لدى من يحبونك، حاول أن تراعي مشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الممثل الأمريكي جورج كلوني، ويوافق تاريخ ميلاده 6 مايو.