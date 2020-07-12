"البناء والأخشاب" تشيد بجهود الدولة في ملف تطوير العشوائيات

أشادت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، بجهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف تطوير العشوائيات وما يشهده من طفرة حقيقية.

وأكدت النقابة العامة، أن مصر نجحت في السنوات الأخيرة في القضاء على عدد كبير من العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة وهو إنجاز حقيقي للدولة، وتأتي تنفيذا لما تبنته الدولة من ملف بناء الإنسان والحفاظ على كرامته.

وقال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة: فخر لكل مصري وهو يشاهد افتتاح المرحلة الثالثة من الأسمرات، وهو إنجاز كبير لمصر في مواجهة العشوائيات والقضاء على المناطق الخطرة.

ولفت الجمل، إلى أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية كبرى أبلغ دليل على أن مصر تسير في الطريق الصحيح، وخير رد على كل المشككين فيما تحققه مصر من إنجازات على أرض الواقع.

وأكد رئيس نقابة البناء والأخشاب، أن قطاع التشييد والبناء حقق نجاحات كبيرة في هذه المرحلة بفضل سواعد العاملين في هذا القطاع المهم والحيوي.

وأوضح الجمل، أن قطاع التشييد والبناء هو قاطرة التنمية، ومصر قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف وحققت نجاحات كان لها تأثير مهم في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر.